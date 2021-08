1 Besondere Tore feiert Nedzad Plavci auf seine ganz spezielle Art und Weise – so auch nach dem 3:1 gegen Göppingen. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen geht mit großen Ambitionen in die neue Oberliga-Saison. Mit dem FC Nöttingen gibt ein weiterer interessanter Gegner seine Visitenkarte in der MS-Technologie Arena ab.

Der Gast vom FCN ist mit einem Sieg gegen den SSV Reutlingen in die neue Saison gestartet. Danach setzte es zwei schmerzhafte Niederlagen gegen die TSG Backnang (1:3) und den FV Ravensburg (0:5). Für den FC 08 Villingen wird das zweite Heimspiel ein wichtiger Prüfstein. Die Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan will weiter ungeschlagen bleiben und sich an der Tabellenspitze festsetzen. Die Zuschauer hoffen auf eine attraktive Partie und viele Tore. Wir sind nahe am Geschehen.

Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker: