2 Das jüdische Mädchen Anne Frank wurde durch ihre Tagebuchaufzeichnungen bekannt, die sie im Versteck ihrer Familie vor den Nazis schrieb. Sie starb später im KZ Bergen-Belsen. Foto: -/ANP/dpa

Zwei Jahre lang lebte das jüdische Mädchen Anne im Zweiten Weltkrieg untergetaucht. Im Versteck schrieb sie ihr weltberühmtes Tagebuch. Heute ist es ein Museum. Jetzt wird es kopiert.









Amsterdam - Das weltberühmte Versteck des jüdischen Mädchens Anne Frank in Amsterdam wird in Originalgröße nachgebaut. Das Hinterhaus an der Amsterdamer Prinsengracht werde rekonstruiert und im Stil der Zeit eingerichtet, teilte die Anne Frank Stiftung in Amsterdam mit.