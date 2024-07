Zweiter Weltkrieg: Steinmeier spricht mit Kämpfern des Warschauer Aufstands

2 Der Bundespräsident spricht mit Vetranen des Aufstands. Foto: Friedemann Kohler/dpa

Vor 80 Jahren versuchten polnische Bewaffnete, die deutschen Besatzer zu vertreiben. Nicht viele überlebten die Kämpfe. Der Bundespräsident trifft einige dieser hochbetagten Männer und Frauen.









Link kopiert



Warschau - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Beginn eines Besuchs in Polen mit überlebenden Widerstandskämpfern des Warschauer Aufstands vor 80 Jahren gesprochen. In dem Nachbarland wird dieser Tage mit vielen Veranstaltungen der verzweifelten Erhebung gegen die deutsche Besatzung 1944 gedacht; Steinmeier nimmt zum Zeichen der Erinnerung an deutsche Verbrechen im Zweiten Weltkrieg daran teil. "Wir Deutschen sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst, und wir Deutschen dürfen nicht vergessen", sagte Steinmeier den hochbetagten Männern und Frauen. Einige hatten als zwölfjährige Kinder an der Seite der Aufständischen gekämpft.Steinmeier soll auch bei der zentralen Feier am Denkmal des Aufstands am Mittwochabend eine Rede halten. Nach Roman Herzog 1994 ist Steinmeier der zweite Bundespräsident, der eingeladen wurde, bei diesem für Polen wichtigen Gedenktag zu sprechen.