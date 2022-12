Drei Männer nach Raub und Diebstahl in Balingen festgenommen

1 Die drei Männer wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

Wegen des Verdachts des Raubes und des Diebstahls am zweiten Weihnachtsfeiertag in Balingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen drei Männer im Alter von 21, 22 und 31 Jahren. Der 31-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft.















Balingen - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat am zweiten Weihnachtsfeiertag ein 60-Jähriger Mann gegen 18 Uhr eine Gaststätte in der Balinger Kameralamtstraße verlassen. Daraufhin wurde er auf dem Gehweg von zwei Männern festgehalten, mehrmals geschlagen und seiner Geldbörse beraubt. Aus dem Geldbeutel entnahmen die Täter das Bargeld. Den Geldbeutel ließen sie fallen, so die Polizei.

Wenige Minuten später ging ein erneuter Notruf bei der Polizei ein, nachdem einem 73-jähriger Mann ein wertvoller Ring gestohlen worden war. Der Senior war in einer nahegelegenen Bar in der Friedrichstraße und ist dort von drei Männern

angesprochen worden. Am Ende des Gesprächs schüttelte einer der Männer dem 73-Jährigen die Hand. Dabei zog er einen wertvollen Ring von seinem Finger, bevor das Trio die Bar verließ.

Drei Männer vorläufig festgenommen

Wie die Polizei mitteilt, konnten die tatverdächtigen Männer im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in der Tübinger Straße angetroffen werden. Nachdem die Beamten bei ihnen das Diebesgut fanden, wurden die drei Männer vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde einer der Verdächtigen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den 31-jährigen Mann in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Komplizen befinden sich derzeit auf freiem Fuß, so die Polizei.