Neuer E-Car-Sharing-Point am Stadtbahnhof in Betrieb

1 Oberbürgermeister Adrian Sonder (von links), Peter Günther (Geschäftsführer der Stadtwerke Freudenstadt) sowie Ivana Matko und Renate Weisser von der Firma Deer. Foto: Hanna Petermann

Am Mittwoch, 7. Mai, erfolgte die Inbetriebnahme des neuen E-Car-Sharing Points in Freudenstadt. Oberbürgermeister Adrian Sonder und der Geschäftsführer der Stadtwerke Freudenstadt Peter Günther stellten vor.









Seit über einem Jahr gibt es in Freudenstadt E-Car-Sharing. Die erste und bislang einzige Anlaufstelle befindet sich auf dem oberen Parkplatz des Landratsamts. Nun wurde ein zweiter Car-Sharing-Point in Freudenstadt in Betrieb genommen.