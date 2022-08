1 Auf den Torjäger ist Verlass: Janik Michel bringt den FC Holzhausen mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste ist es wieder Michel, der mit dem 2:1 per Elfmeter sein Team wieder in Front schießt. Foto: Wagner

Der Oberliga-Neuling sorgt für Furore: Der FC Holzhausen hat den zweiten Sieg in Folge eingetütet. Dabei gab es aber einige brenzlige Situationen.















Was für ein Start für den FC Holzhausen. Nach der erwarteten Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers hat sich der Oberliga-Neuling mit dem Sieg in Freiburg und dem 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Nöttingen ins obere Tabellendrittel gespielt.

Erste Halbzeit

Die Holzhausener legen los wie die Feuerwehr, zeigen gleich, wer der Herr im Haus ist. Nach fünf Minuten erobert Fabio Pfeifhofer den Ball, bedient Kevin Müller – und der legt quer zu Jannik Michel. Der letztjährige Sechstliga-Torschützenkönig lässt sich eine solche Möglichkeit natürlich nicht entgehen und stellt den Spielstand früh auf 1:0. Besser kann die Partie nicht beginnen. Die Gäste aus Nöttingen reagieren mit wütenden Angriffen, Torhüter Henning Schwenk hat alle Hände voll zu tun und bewahrt die Gastgeber zweimal kurz hintereinander mit Großtaten vor dem 1:1-Ausgleich. In der 22. Minute ist er allerdings machtlos, und Nöttingens Goalgetter Jimmy Marton netzt zum 1:1 ein. Zwar lässt Nöttingen nicht nach, doch der FC Holzhausen versteckt sich nicht, fährt gefährliche Konter. In der 32. Minute kommt Nöttingens Keeper Kenan Mujezinovic zu spät – Foulelfmeter, und Janik Michel legt sich das Leder zurecht. Natürlich verwandelt er, Holzhausen liegt wieder in Führung und hält diese bis zum Halbzeitpfiff.

Zweite Halbzeit

Auch wenn die Führung der Gastgeber zur Pause eher schmeichelhaft ist, hält der FCH den Angriffswellen der Gäste stand. Viel Einsatz, ein Quäntchen Glück – wie beim Freistoß-Lattenkracher von Nikolaos Dobros in der 58. Minute –, eine starke Abwehr und ein unbezwingbarer Keeper Henning Schwenk, aber auch cleveres Umschaltspiel lassen den Spielstand bei 2:1 festfrieren. Auch das Signal zur Schlussoffensive der Nöttinger, als Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink in der 72. Minute aufs Feld kommt, gefolgt von zwei weiteren Offensivkräften, hilft nichts, auch wenn sich die Gäste zwischendurch Chancen fast im Minutentakt erspielen. FCH-Trainer Pascal Reinhardt verzichtet weitgehend auf taktische Auswechslungen, vertraut dem Bollwerk auf dem Feld – mit Erfolg: Fabio Pfeifhofer macht in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 alles klar und lässt die 350 Fans im Panoramastadion ausgelassen jubeln.

Statistik

FC Holzhausen: Henning Schwenk – Marius Oberle, Kevin Müller, Enrico Huss (70. Marcel Sieber), Janik Michel, Fabio Pfeifhofer, Heiko Belser, Julian Oberle (27. Niklas Schäuffele), Oliver Grathwol, Carlos Antonio Konz, Nils Schuon (86. Domenica Mosca).

FC Nöttingen: Kenan Mujezinovic – Tolga Ulusoy (84. Nill Hauser), Simon Kranitz (72. Anton Fink), Timo Brenner, Jimmy Marton, Niklas Hecht-Zirpel (80. Luca Maximilian Piljek), David Trivunic, Leo Milutinovic, Eray Gür, William Heers, Nikolaos Dobros.

Tore: 1:0 Janik Michel (5.), 1:1 Jimmy Marton (22.), 2:1 Janik Michel (33., Elfmeter), 3:1 Fabio Pfeifhofer (90.+2).

Gelb-Rote Karte: Oliver Grathwol (Holzhausen, 76.).

Schiedsrichter: Roman Reck (Höfingen); Assistenten: Lauritz-Philipe Hafner, Hannah Rapp.

Zuschauer: 350.