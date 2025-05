Nur einen Tag, nachdem der SC Freiburg mit Cyriaque Irié seinen ersten Sommer-Neuzugang offiziell gemacht hat, hat der Bundesligist einen zweiten Zugang vermeldet.

Der Sport-Club hat den 23-jährigen Offensivspieler Yuito Suzuki vom dänischen Erstligisten Bröndby IF verpflichtet. Wie der „Kicker“ berichtet, fließt dabei eine Ablösesumme in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro. Der Verein selbst machte wie üblich keine Angaben zu den Vertragsinhalten.

„Yuito besitzt diese besondere Mischung aus eigener Torgefahr und der Fähigkeit, seine Mitspieler gut in Szene zu setzen. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Variabilität und seiner guten Technik wird er unser Offensivspiel bereichern“, sagt Vorstand Jochen Saier. „Wir haben uns wirklich lange um Yuito bemüht und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Wie bei vielen Spielern aus anderen Ligen, muss er sich bestimmt noch an die erhöhte Intensität und die spezielle Charakteristik von Bundesligaspielen gewöhnen. Dies sollte bei ihm aber nicht allzu lange dauern“, so Saier weiter.

Beim SC Freiburg wird er die Nummer 14 tragen

„Der SC Freiburg genießt einen hervorragenden Ruf und hat eine starke Tradition. In den Gesprächen mit dem Sport-Club zeigten mir die Verantwortlichen einen klaren Weg auf, der meinen Vorstellungen und sportlichen Zielen sehr entgegenkommt. Diese Klarheit spielte eine große Rolle bei meiner Entscheidung für den Wechsel“, sagt der Neuzugang, der beim SC die Nummer 14 tragen wird, zu seinem Wechsel.

Auch schon bei Racing Straßburg unter Vertrag gewesen

Suzuki begann seine Profikarriere bei Shimizu S-Pulse und debütierte im Juli 2020 in der japanischen J1 League. Nach drei Spielzeiten und 93 Einsätzen wechselte er im Januar 2023 auf Leihbasis zum elsässischen Erstligisten Racing Straßburg und in drei Spielen einen Treffer.

Starke Scorerquote

Im Sommer 2023 wechselte der Offensivspieler zu Bröndby IF. Dort kann er eine beachtliche Scorer-Quote vorweisen. In 69 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore und bereitete 15 Treffer vor. Im Juni 2024 wurde Yuito Suzuki erstmals für die japanische A-Nationalmannschaft nominiert und feierte sein Länderspiel-Debüt.

Ersetzt Suzuki seinen Landsmann Ritsu Doan?

Nach Irié ist der Japaner Suzuki der zweite Offensivspieler, der auf der Position von Ritsu Doan zum Einsatz kommen kann. Der Freiburger Topspieler steht unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund hoch im Kurs. Nicht zuletzt durch die zwei Sommerneuzugänge scheint ein Abgang von Doan, der im Breisgau noch bis 2027 Vertrag hat und dessen Ablöse im Bereich von 20 Millionen Euro liegen dürfte, zumindest ein realistisches Szenario zu sein.