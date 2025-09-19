Zweiter Heimsieg: „Gallier“ zeigen TuS die Grenzen auf

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat sein Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke gewonnen. Das Team von Matti Flohr setzte sich überraschend klar mit 28:18 (13:6) durch.
Die 1900 Zuschauer in der Balinger Mey-Generalbau Arena mussten, wenn sie es denn mit dem HBW hielten, am Freitagabend zunächst so richtig leiden. Satte 7.15 Minuten standen auf der Uhr, als Kreisläufer Stefan Bauer den ersten Treffer für die „Gallier“ erzielte. Der TuS N-Lübbecke hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch kein Offensivfeuerwerk gezündet und gerade einmal zwei Treffer von Sven Wesseling aufs Scoreboard gebracht. Es war ein intensives Duell, das sich die beiden Mannschaften lieferten, die Abwehrreihen dominierten das Geschehen und zwangen die Angriffsformationen zu Fehlern.