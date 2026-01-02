Zweiter eigener Umzug: 700 Narren werden in Unterschwandorf erwartet

Nach der Premiere ihres eigenen Umzugs im Jahr 2024 fiebert die Narrenzunft Unterschwandorf der zweiten Auflage entgegen. Am Samstag, 10. Januar, werden 700 Narren erwartet.

Knapp eine Woche dauert es noch, dann wird Unterschwandorf – gemessen an seiner überschaubaren Größe – wieder zu einer Narrenhochburg. Und das auch noch etwas größer als bei der Premiere im Jahr 2024: Die Narrenzunft Unterschwandorf erwartet am Samstag, 10. Januar, zu ihrem zweiten eigenen Umzug rund 700 Narren – etwa 100 mehr als 2024.

18 Gruppen habe man eingeladen, erklärt Fabian Wunderlich, Vorsitzender der Narrenzunft Unterschwandorf. Im Gespräch wirkt Wunderlich entspannt. Das liege vor allem daran, dass das Konzept stehe und die Planungen soweit abgeschlossen seien. Der weitere Ablauf werde sicher auch funktionieren, weiß sich Wunderlich auf seine Mitglieder zu verlassen.

Am Freitag wird aufgebaut

Die eigentlichen Vorbereitungen der Veranstaltung werden nach gut einem Jahr Planung am Freitag, 9. Januar, vor Ort starten. Auf und am Rappplatz werden drei Zelte gestellt, in der dann nicht nur Gäste, sondern auch die Bewirtung und Technik untergebracht werden.

Auch ein Teil des Feuerwehrhauses könne man nutzen, erklärt Wunderlich. Die angelaufenen Arbeiten für den Bau des neuen Bürgerhauses würden die Veranstaltung nicht stören. Die Handwerker hätten das gut vorbereitet, sagt der Vorsitzende der Narrenzunft.

Am Sonntag wird dann der Rückbau von Zelt und Anlagen erfolgen. Bis Mittag will man damit durch sein.

Umzug startet um 15.30 Uhr

Am Samstag, 10. Januar, beginnt die närrische Veranstaltung um 13.30 Uhr zunächst mit einem Zunftmeisterempfang.

Der eigentliche Umzug, der absehbar wieder von vielen Zuschauern am Straßenrand verfolgt werden wird, startet um 15.30 Uhr.

Der Verlauf wird wie bei der Premiere sein: Der Umzug beginnt in der Schlossstraße, verläuft über die Alte Haiterbacher Straße sowie Mühlstraße und findet seinen Ausklang auf dem Rapp-Platz. Die anschließende Fleggafasnet wird auf beziehungsweise zwischen dem Rapp-Platz und dem Mühlhof stattfinden.

Verkehr eingeschränkt

Nach Anweisung der Stadt Nagold wird die Sommerhalde aus Fahrtrichtung Oberschwandorf kommend als Einbahnstraße sowie Pkw-Parkmöglichkeit für Besucher ausgewiesen.

Darüber hinaus werden ab 13.30 Uhr die Straßen entlang der Umzugsaufstellung und Umzugsstrecke sowie die Untere Talaue nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt passierbar sein.

Unter den 18 erwarteten Gruppen befinden sich auch neue Gäste. Rund ein Drittel davon sei neu, sagt Wunderlich. Das sieht man als Gewinn für den Verein, aber auch die Zuschauer. Der verein baue so seine Kontakte zu anderen Gruppen aus. Für die Zuschauer gebe es so beim zweiten Umzug Neues zu entdecken.

Kinderfasnet in der Festhalle

Eine Woche nach dem Umzug, am Sonntag, 18. Januar, ab 14 Uhr wartet die Narrenzunft Unterschwandorf dann mit ihrer zweiten eigenen Veranstaltung auf: der Kinderfasnet. Auf die freue man sich auch schon, sagt Wunderlich. Die Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren in der Beihinger Halle veranstaltet wurde, zieht dabei nach Haiterbach in die Festhalle um. Der Eintritt ist frei.