Zweiter eigener Umzug: 700 Narren werden in Unterschwandorf erwartet

Nach der Premiere ihres eigenen Umzugs im Jahr 2024 fiebert die Narrenzunft Unterschwandorf der zweiten Auflage entgegen. Am Samstag, 10. Januar, werden 700 Narren erwartet.
Knapp eine Woche dauert es noch, dann wird Unterschwandorf – gemessen an seiner überschaubaren Größe – wieder zu einer Narrenhochburg. Und das auch noch etwas größer als bei der Premiere im Jahr 2024: Die Narrenzunft Unterschwandorf erwartet am Samstag, 10. Januar, zu ihrem zweiten eigenen Umzug rund 700 Narren – etwa 100 mehr als 2024.