Zweiter Drogenkonsumplatz kommt: Freiburg reagiert auf Kritik und Probleme rund um den Pergolaplatz

1 Der Pergolaplatz im Freiburger Colombipark wird künftig schon um 20 Uhr schließen. Foto: Alexander Blessing

Drogensüchtige sollen in Freiburg künftig auch in der Nähe des Hauptbahnhofs rund um die Uhr konsumieren können. Die Stadt will mit der zusätzlichen Fläche sowie einem Maßnahmenpaket die Lage rund um Pergolaplatz und Colombipark entschärfen.









Link kopiert



Eigentlich war alles angerichtet: Die Stadt hat mehr als zwei Millionen Euro in die Hand genommen, um den Aufenthaltsort der Drogenkonsumenten vom „Käfig“ im Colombipark in den neuen terrassenartigen „Pergolaplatz“ am nordwestlichen Ende des Parks zu verlagern. Doch mit der Umsiedlung begannen die Probleme. Anwohner haben über Lärmbelästigung, Müll und Spritzen auf der Straße und in den Hauseingängen geklagt. Eine anfängliche Hoffnung von Stadt und Awo-Drogenhilfe, dass es sich dabei nur um eine Eingewöhnungsphase der Klientel handele, hat sich derweil nicht bestätigt. In puncto Sicht- und Lärmschutz hat die Stadt bereits nachgebessert. Doch diese Maßnahmen waren nicht ausreichend.