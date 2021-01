Zweiter Corona-Lockdown Polizei stellt über 116.000 Verstöße fest

In rund 11.500 Fällen wurde gegen die seit 16. Dezember geltenden Ausgangsbeschränkungen verstoßen, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart mit. Die Polizisten im Südwesten hätten seit November fast 134.000 Fahrzeuge und rund 544.500 Personen kontrolliert.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog