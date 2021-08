3 Die Fußballdamen des VfL Riedböhringen wollen es in dieser Saison wissen und präsentieren sich als verschworene Truppe. Foto: Herrmann

Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es soweit. Die Fußballdamen des VfL Riedböhringen wollen nach dreijähriger Anlaufzeit in der untersten Liga durchstarten.

Blumberg-Riedböhringen - Als die Mannschaft vor drei Jahren gegründet wurde, stand der Start unter keinem guten Stern. Sofort in der Bezirksliga eingeteilt, war man völlig überfordert und es hagelte hohe Niederlagen. In den beiden vergangenen Corona-Runden trug man zuletzt fast keine Spiele aus und der Spielbetrieb lag brach.

Unter der neuen Leitung des Blumberger Trainers Rolf Picht, der schon einmal im Gründungsjahr als Co-Trainer fungierte, setzt man auf die sportliche Wende. Einige Siege sollen in der Kreisliga A eingefahren werden.

"Die Mädchen sind mit großem Eifer dabei und beweisen einen gesunden Ehrgeiz", zeigt sich der neue Coach nach den ersten Trainingswochen sehr zufrieden. "Wir können auf einen Kader von 25 Fußballdamen zählen. Trotz Urlaubszeit sind aktuell immer 15 bis 17 Frauen im Training", freut sich Rolf Picht über das große Interesse. Der Torabschluss sowie ein genaues Passspiel werden neben vielen Laufübungen in diesen Wochen verstärkt trainiert.

"Die Fußballerinnen machen echte Fortschritte und wir schauen den Punktspielen mit großer Zuversicht entgegen", blickt Picht zuversichtlich nach vorne. Zumindest 16 Punkte will er in dieser Kreisliga mit insgesamt neun Mannschaften einfahren. In einem Testspiel gegen den höherklassigen SG Reiselfingen deutete man mit einem 1:1 Remis das Potenzial schon an.

Mit der 17-jährigen Lea Girolami konnte vom FC Ried­öschingen auch ein Neuzugang für die Außenbahn begrüßt werden. "Zuerst müssen wir aber in der Defensive gut stehen", weiß der Trainer, wo er die Hebel ansetzen muss. Mit Ronja Baumeister, die schon beim FC Hüfingen Erfahrung gesammelt hat, kann er im Zentrum auf eine Führungsspielerin bauen. Der Trainer sieht seinen Kader sonst ausgeglichen besetzt. Gut organisiert will er mit einer stabilen Viererkette zum Erfolg kommen. Schnelle Angriffe über Außen sollen ein weiteres Erfolgsrezept sein. Vor allem die gute Stimmung und der Zusammenhalt machen der Mannschaft alle Hoffnung. Die Spielerinnen unternehmen auch privat viel miteinander und sind immer für einen Spaß zu haben. Einige sind Fans des SC Freiburg und verfolgen die Herren- und Damenbundesliga mit großem Interesse.

Am Samstag, 11. September, ist mit dem FV Tennenbronn II gleich einer der Meisterschaftsfavoriten zu Gast. Das Spiel wird um 18 Uhr auf dem Hauptplatz in Riedböhringen angepfiffen.

Der 31-jährige VfL-Damentrainer Rolf Picht blickt auf eine abwechslungsreiche Fußball-Vita. In der Jugend war er bis zu den B-Junioren beim TuS Blumberg am Ball. Beim FC Grüningen, SV Mundelfingen und SV Dittishausen spielte er in seiner aktiven Zeit. Zuletzt sattelte er für fünf Jahre zum American-Football um. Bei den Neckar Hammers des FSV Schwenningen schaffte er den Aufstieg bis in die Oberliga. Jetzt will er sich langfristig auf den Damenfußball in Riedböhringen konzentrieren und dort etwas aufbauen. Neue Spielerinnen sind immer willkommen. Das Training findet immer mittwochs, 19 Uhr, sowie freitags, 17.45 Uhr, auf dem Riedböhringer Trainingsplatz statt.