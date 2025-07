1 Bösingens Torjäger Marius Müller (in Weiß) ist bereits wieder in Torlaune. Foto: Holger Rohde Bösingens Trainer Peter Leopold stehen gegen den FC 07 Albstadt nur elf Mann aus dem Kader 1 zur Verfügung. Dennoch ist das Ziel klar: Runde drei im WFV-Pokal.







2. Runde: VfB Bösingen - FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Nach einem Freilos in Runde eins steigt der VfB nun gegen den Ligakonkurrenten aus dem Zollern-Alb-Kreis in den Pflichtspielbetrieb ein. Die Partie ist zugleich die Generalprobe für den Ligastart am 10. August daheim gegen den SV Nehren.