Zweite Runde im DFB-Pokal: In Düsseldorf geht die Terminhatz des SC Freiburg weiter

Nach nur zwei Tagen Pause muss der SC Freiburg am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf ran. Der Zweitligist will mit einer Überraschung seinen Negativlauf beenden.
Vergangenen Sonntag in Leverkusen, am Mittwoch in Düsseldorf und Samstagmittag dann in der Hauptstadt: Gleich dreimal muss der SC Freiburg in dieser englischen Woche auswärts antreten, kommende Woche wartet zudem im Europapokal das Duell in Nizza. Fast schon logisch, dass Trainer Julian Schuster am Sonntag nach der 0:2-Niederlage in Leverkusen auch die weiteren Aufgabe im Blick hatte.