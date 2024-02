Zweite „Fasentparty“ kommt gut an: Narren sorgen in Meißenheim für Standing Ovations

1 Hunderte Besucher kamen nach Meißenheim, um sich von dem bunten Bühnenprogramm begeistern zu lassen. Foto: Lehmann

Die Fasentgemeinschaft Meißenheim begeisterte die unzähligen Besucher, die zur zweiten Fasentparty gekommen waren. Vier Stunden lang gab es tänzerische Auftritte und humorvolle Aufführungen, ehe die Gäste bis in die Morgenstunden feierten.









Ein „viehmäßiger“ Abend, bei dem so manche Stimmungsrakete gezündet wurde, liegt hinter der Fasentgemeinschaft Mißne. In einem knapp vierstündigen Programm wurde gelacht, geschunkelt und getanzt, ehe bis in die späten Nachtstunden gefeiert wurde. Zum zweiten Mal wurde zur „Fasentparty“ in die Festhalle in Meißenheim eingeladen. Insgesamt war es der 37. Abend unter der Regie der Fasentgemeinschaft.