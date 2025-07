Zwei Tage in Feierlaune, viele Besucher, freundschaftliche Begegnungen, ein musikaffines Programm und sommerliches Wetter: Das Dorffest in Salzstetten avancierte zu einem Volltreffer. Das infiltrierte Motto „Gemeinschaft erleben“ ereignete sich. „Unser Zusammenhalt ist wirklich super. Es zeigt: Salzstetten ist lebendig!“, begeisterte sich Ortsvorsteher Friedrich Hassel.

„Es ist großartig, wie viele fleißige Helfer und Helferinnen aus zwölf Vereinen und Organisationen wieder mal mit anpacken“, stellte Hassel heraus. Er lobte die Mitarbeit von mehr als 220 freiwilligen Helferinnen und Helfern. „Ohne euch alle wäre das alles nicht möglich!“, rief der Ortsvorsteher aus. In diesem Kontext lobte er seinen Stellvertreter Marius Fischer, der das Dorffest mit einer Arbeitsgruppe aus zwölf Vereinsvertretern organisierte. Für die großzügige Unterstützung der Dorfgemeinschaft sagte Ortsvorsteher Hassel 28 Sponsoren ein großes Dankeschön: „Die Sponsoren sind ein wichtiger Pfeiler für unser Dorfleben.“

Musikkapelle eröffnet Fest

Im Beisein von Bürgermeisterin Annick Grassi, Hartmut Haller von Alpirsbacher Klosterbräu und Vereinsvertretern der Dorffest-Arbeitsgruppe um Marius Fischer nahm der einheimische Unternehmer Eugen Schmid den Fassanstich vor. Mit der Marschpolka „Jubiläumsklänge“ eröffnete die Musikkapelle unter Leitung von Udo Bertsch den Festreigen und sorgte mit volkstümlicher Blasmusik und Gassenhauern bis zu „My dream“ für beste Unterhaltung. Als Stimmungskanonen erwiesen sich die gut gelaunten „Schwarzwald Buam“, welche angesagte Hits rauf und runter spielten. Es steppte der Bär, als die Lustigen Tuders ihre Ventile aufdrehten und auf ihren Drums wirbelten. Mit Pop und Rock heizte die Salzstetter Rhythm- und Brassband „Live from Black Forest“ unter Tambour Michael Dettling den Fans zu nächtlicher Stunde mächtig ein. Viele wippten mit und reckten die Hände zu „Westerland“ von „Die Ärzte“ und „Ohne dich“ von der Münchner Freiheit. Die Musik-Show der Salzstetter Top-Guggamusik gipfelte in „Highway to hell” von AC/DC und den Robbie-Williams-Welthits “Let me entertain you” und “Angels”.

Ökumenischer Gottesdienst

Katholische und evangelische Christen feierten am Sonntag gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst mit den Pfarrern Joji Mathew und Horst Schmelzle, den das Harmonikaorchester Salzstetten-Tumlingen mit Dirigentin Birgitt Schittenhelm in der St. Agatha-Kirche musikalisch umrahmte. Zum Frühschoppenkonzert spielte die Musikkapelle Oberschwandorf auf. Der Impuls-Frauenchor des Liederkranzes unter Leitung von Victor Brose erfrischte mit „Country Roads“. Zusammen mit dem Kinderchor des Bildungshauses erfreuten die Sängerinnen mit „Singen macht Spaß“ und „Wunderkinder“.

Ebenso viel Applaus gab es für die Dancing Kids aus Tumlingen von Alexandra Maurer. Der Festerlös kommt allen Vereinen zugute gemäß ihren geleisteten Arbeitsstunden. Und das Echo der Besucher fiel großartig aus: „Ein supertolles Dorffest 2025!“