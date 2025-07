In Altensteigdorf feiert die Festgemeinschaft am Wochenende das „Fest im Dorf“, außerdem begeht die Kirchengemeinde das 750-jährige Bestehen der Remigiuskirche.

Sein unverkennbar dörflicher Charakter, das Backhaus, die ländliche Idylle, die reizvollen Wanderwege in Waldnähe und nicht zu vergessen der nachbarschaftliche Zusammenhalt – das alles macht den Charme Altensteigdorfs aus.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Festgemeinschaft beim Feuerwehrgerätehaus das „Fest im Dorf“, um die Gemeinschaft zu stärken und zu feiern. Am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Juli, packen alle mit an. „Bei diesem Fest sind alle Altensteigdorfer involviert – vom Kindergartenkind bis zur Uroma sind alle dabei und tragen ihren Teil zum Gelingen bei“, erklärt Clemens Landenberger von der Freiwilligen Feuerwehr.

Am Samstag, 12. Juli, führt die Jugendfeuerwehr ab 16 Uhr eine Schauübung vor und öffnet um 16.30 Uhr die Spielstraße für Kinder. Die Dorfgemeinschaft bewirtet mit Kaffee, Kuchen und Zwiebelkuchen. Die Stadtkapelle Altensteig empfängt die Gäste ab 17 Uhr mit stimmungsvoller Blasmusik. Der Alleinunterhalter Jörg Langer sorgt schließlich ab 20 Uhr mit traditioneller Tanz- und Stimmungsmusik für die angemessene Feierlaune.

Und für all diejenigen, die weiterfeiern möchten, öffnet die Bar im alten Spritzenhaus ab 21 Uhr ihre Türen.

Prälat Martin Schoch hält die Festpredigt

Der folgende Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, der im Zeichen des 750-jährigen Bestehens der Remigiuskriche steht. Deren erste Erwähnung in Archiven datiert auf das Jahr 1275. Schätzungen zufolge versammelten sich dort aber schon um 800 nach Christus Christen in einer Kapelle.

Prälat Martin Schoch aus Reutlingen wird die Festpredigt halten. Chörle und Bläserkreis wirken musikalisch mit. Susanne Lutz wird Wissenswertes über die Remigiuskirche erzählen. Die Kinder sind ab 10 Uhr ins Alte Schulhaus zur Kinderkirche eingeladen.

Spielstraße für Kinder

Im Anschluss gibt es ein Gemeindefest beim Feuerwehrmagazin. Ab 12 Uhr werden die Besucher bewirtet. Über den Mittag kann man ein Rätsel zur Kirche lösen oder den Turm besteigen. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße. Zudem werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Ab 13 Uhr gibt Susanne Lutz in der Kirche etwa 30 Minuten lang auf kurzweilige Art und Weise weiter, was sie zu dem Kirchengebäude, den Kleindenkmälern und den Glocken im Stadt- und Kirchenarchiv erforscht hat.

Ab 14 Uhr berichten Lutz und Albert Großmann in der Kirche über das Leben im früheren Kirchspiel, das bis nach Enzklösterle reichte, und über den umkämpften Zusammenhalt. Gegen 15 Uhr endet das Fest.