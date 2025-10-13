Zweistündiges Konzert: Der Mainzer Mädchenchor verzaubert Gutach

Zum großen Gemeindejubiläum bringen die Gäste aus Mainz sakrale und weltliche Musik in die Festhalle – und begeistern das Publikum restlos.
Der Mainzer Mädchenchor am Dom und St. Quintin singt in Kathedralen wie Notre Dame in Paris und dem Wiener Stephansdom – zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde Gutach gab der Chor in der Festhalle am Freitag ein Jubiläumskonzert. Das Ensemble bescherte unter der Leitung von Domkantor Michael Kaltenbach einem begeisterten Publikum ein zauberhaftes Hörerlebnis.