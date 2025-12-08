Zweijährliches Treffen: UN-Umweltversammlung startet in Nairobi

1 Abholzung des Regenwalds im Amazonasgebiet in Brasilien. Foto: Marcelo Sayao/epa efe/dpa Zum siebten Mal tritt in Nairobi die UN-Umweltversammlung zusammen. Es geht um Lösungen für globale Umweltprobleme. Dabei setzt die deutsche Delegation auf bestimmte Themen.







Nairobi - In der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat die 7. UN-Umweltkonferenz Unea begonnen. Bis Freitag beraten dort Vertreter der Staatengemeinschaft über globale Umweltprobleme. Schwerpunktthemen der deutschen Delegation unter Leitung der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter sind nach Angaben eines Sprechers der Kampf gegen Umweltkriminalität, eine effiziente Kreislaufwirtschaft sowie die Umweltverträglichkeit von Künstlicher Intelligenz.