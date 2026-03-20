Zweifel an Kameras: US-Behörde vertieft Prüfung von Teslas Selbstfahr-Technik

Elon Musk will, dass Millionen Teslas nur mit Kameras als Sensoren autonom unterwegs sind. Doch der Plan bereitet US-Regulierern verstärkt Sorgen.
Washington - Die US-Verkehrssicherheitsbehörde vertieft ihre Untersuchung von Teslas Computersystem, das Elektroautos des Konzerns durch den Verkehr steuern soll. Die Auswertung von Unfalldaten lasse die Sorge aufkommen, dass die Technik Probleme bei schlechten Sichtbedingungen haben kann, erklärte die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) zur Begründung.