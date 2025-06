Auf den Tag genau drei Wochen ist die große Aufstiegsparty der TSG Balingen am Pfingstmontag her: Nun starteten die Eyachstädter bereits wieder mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga.

25 Spieler standen bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Rasenplatz an der Kreissporthalle. Mit dabei waren auch drei Neuzugänge: Während die Verpflichtung von Jonas Brändle (FC 08 Villingen) bereits längere Zeit fix war, konnten sich die Balinger auch die Dienste von Tim Hannak und Luca Battista sichern. Beide Akteure sind 2005 geboren und verbrachten in der Jugend mehrere Jahre beim VfB Stuttgart. Ebenfalls mit in der Vorbereitung wird U19-Aufrücker Simun Birkic sein, der bereits in der U23 einige Duftmarken gesetzt hatte.

Lesen Sie auch

Isik kennt beide Spieler

„Man sieht auch bei diesen Verpflichtungen unseren Weg“, bekennt Cheftrainer Murat Isik. Er ging auch noch nähers auf die beiden Spieler ein. So sei Hannak ein Defensivspieler, der sowohl Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen könne. „Er ist so eine Art Sascha-Typ“, zog Isik den Vergleich zum Balinger Vize-Kapitän Eisele. Offensiver beheimatet ist Battista, der in der vergangenen Saison drei Einsätze in der Regionalliga für Freiberg hatte. Isik sagt: „Er ist ein richtig toller Fußballer.“

Unsere Empfehlung für Sie Jugendfußball im Zollernalbkreis U19 der TSG Balingen schießt elf Tore, U17 spielt die perfekte Saison Mit teils deutlichen Siegen verabschieden sich die Zollern-Jugendfußballer in die Sommerpause.

Trennen werden sich hingegen wohl die Wege mit Levis Schaber und Noah Haller. Darauf habe man sich verständigt, wenngleich beide super Typen seien, so Jonathan Annel.

Schmitz fällt noch aus

Noch nicht am Ball war zudem Kapitän Matthias Schmitz, der an seiner gebrochenen Hand operiert wurde. So wird der Abwehrchef noch zwei bis drei Wochen ausfallen. Pünktlich zum Beginn der Saison könnte er also wieder dabei sein – bereits Anfang August startet die Regionalliga. Den Balingern bleibt daher ein Monat an Vorbereitungszeit. „Die Pause tat gut. Die Jungs haben aber bereits sieben Läufe für sich absolviert, wir starten daher nicht bei Null“, betont Isik.

War das Gegenpressing im vergangenen Jahr der wichtigste inhaltliche Punkt, sieht er sein Team nun deutlich weiter. Es gehe an die Feinheiten. Isik sagt klar: „Die DNA bleibt gleich. Dass wir viel sprinten ist nicht mehr verhandelbar. Wir wollen mit und gegen den Ball aggressiven Fußball spielen. Wir wollen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben und wie wir erfolgreich waren.“

Höhere Anforderungen

Dass dies eine Liga höher deutlich anspruchsvoller wird, ist dem 49-Jährigen klar. Er meint: „Das ist für mich der größte Sprung im Amateurbereich, da gibt es viele Gründe. Ein Großteil der Teams trainiert unter Profibedingungen. Sie machen also nur Fußball und können sich ganz anders darauf konzentrieren. Es wird deutlich robuster gespielt und die individuelle Qualität ist viel höher.“

Nichtsdestotrotz zeigt sich Isik ambitioniert und erklärt: „Wenn wir das Maximale aus uns herausholen, werden wir in der Liga überraschen. Ich will auch Wörter wie Abstiegskampf gar nicht in den Mund nehmen, wir brauchen diese Leichtigkeit in unserem Spiel.“