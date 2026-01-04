Zwei Zünfte bieten Programm: Das bietet die Fasnetszeit 2026 in Wildberg

Die Fasnetszeit in Wildberg steht vor der Tür, und die Zünfte aus Wildberg und Gültlingen haben ein buntes Programm geplant. Kinderfasnet steht dieses Jahr im Fokus.

Die Narren sind los – auch in Wildberg startet die Saison am Dreikönigstag.

Los geht es für die Wildberger Narren am 6. Januar im Wildberger Schloss: Die Masken werden aus ihren Lagern geholt und feierlich mit einem kleinen Umzug unter Begleitung der Lompakapelle ins Schloss gebracht. Dort werden sie ab 17.30 Uhr abgestaubt. Die neuen Mitglieder werden vorgestellt, es wird eine kleine Rede geben und die Narrenzeit eingeläutet.

Traditioneller Lompaball in der Schönbronner Halle

Weiter geht es dann in Wildberg am Wochenende 30. und 31. Januar. Traditionell wird der Lompaball in der Schönbronner Halle gefeiert. Am 30. Januar ist der Ball speziell für Hästräger. 46 Narrenzünfte haben sich angekündigt, vier davon werden Aufführungen präsentieren.

Am 31. Januar ist der Lompaball dann auch für die Öffentlichkeit geöffnet. An diesem Tag haben sich 37 Zünfte angekündigt, sechs Auftritte warten auf die Besucher, kündigt Zunftmeister Mark Krieg im Gespräch mit unserer Redaktion an.

Los geht es jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es ab dem 6. Januar, wo genau, wird die Narrenzunft dann auf ihrer Homepage veröffentlichen. Die Karten werden 10 Euro kosten. Die Narrenzunft wechselt im JahrestaktKinderfasnet und Umzügle ab. Nachdem im vergangenen Jahr der Umzug gefeiert wurde, ist dieses Jahr wieder die Kinderfasnet dran.

Die ist am 31. Januar ab 14 Uhr, wieder in der Schönbronner Halle. Auf die kleinen und großen Besucher wartet ein buntes Rahmenprogramm. die Narrenzunft Wildberg wird einen Maskentanz aufführen, die Zunft Gültlingen schickt ihre frisch gegründete Kindertanzgruppe, die Red Devils“ – 20 Mädchen zwischen fünf und zehn Jahren.

Gültlinger legen bereitsam 5. Januar los

Aber auch für Spiel und Spaß soll gesorgt sein. Kleine Spiele und Stationen warten auf die Besucher, etwa Becher werfen oder Masken bemalen. Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen drei Euro.

Die Buchental-Hexa und -Deifel laden wieder zum Brauchtumsabend nach Gültlingen ein. (Archivbild) Foto: Priestersbach

Auch in Gültlingen wird in diesem Jahr ausgelassen die Fasnet gefeiert. Die Gültlinger feiern am Freitag, 16. Januar, in der Buchentalhalle Gültlingen ihren Brauchtumsabend, zu dem Maskentanz, Guggenmusik und Showtänze angekündigt sind. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Auch in Gültlingen gibt es eine Kinderfasnet, ebenfalls am 16. Januar, ab 14.30 Uhr.

Der Eintritt zur Kinderfasnet ist grundsätzlich frei. Die Besucher erwartet etwa eine Spielstation, ein buntes Bühnenprogramm, Kinderdisco und eine Tombola. Zum Brauchtumsabend sind Hästräger frei, ansonsten kostet der Eintritt acht Euro.

Die Gültlinger haben außerdem einige neue Narren zu taufen: Am 5. Januar ab 19 Uhr auf dem Parkplatz der Buchentalhalle wird gefeiert, ab 23 Uhr werden die Neulinge feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Vorher müssen sie aber noch ihre Tauglichkeit beweisen: Mit Fragen über den Verein und witzig-spielerischen Aufnahmeprüfungen.