1 Sich treffen, einen Glühwein oder einen Punsch trinken – das soll bei den Weihnachtsmärkten in VS möglich sein. Foto: WTVS

Die Weihnachsmärkte sollen in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen jeweils zehn Tage über die Bühne gehen. Das erhofft sich die Stabsstelle Stadtmarketing der Stadtverwaltung VS und verkündet den Start für die Bewerbungen.

Villingen-Schwenningen - Nachdem die Weihnachtsmärkte 2020 nicht wie geplant stattfinden konnten, richtet sich der hoffnungsvolle Blick bei der Stabsstelle Stadtmarketing auf das Ende dieses Jahres. An jeweils zehn Tagen sollen die Innenstädte von Villingen und Schwenningen zum weihnachtlichen Erlebnis und Genuss einladen. Die Bewerbungsphase startet ab sofort und läuft bis Sonntag, 26. September.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Märkte wie vor Corona-Zeiten wird es dennoch nicht geben. Aufgrund der noch unsicheren Bedingungen bereitet sich die Stadt erneut auf Märkte unter Corona-Bedingungen vor. Jetzt schon absagen, sei aber keine Option, heißt es von der Stabsstelle.

Zusätzliche Einnahmen für Gewerbetreibende

"Wir möchten unseren Bürgern und Gästen in diesem Jahr ganz besonders die Vorweihnachtszeit mit unseren Weihnachtsmärkten versüßen. Stimmungsvolle Orte sollen zum gemeinsamen Genießen und Einkaufen einladen. Es könnte sein, dass die Besucher mit bestimmten Vorschriften leben müssen, wie genau und ob, ist aber noch nicht bekannt", zeigt Lisa Schöneck auf.

Die Innenstädte von Villingen und Schwenningen sollen gut frequentiert sein. "Wichtig ist es, dass den Gewerbetreibenden der Stadt eine zusätzliche Einnahmequelle geboten wird", so Schöneck weiter. Die Stabsstelle Stadtmarketing plane derzeit jeweils zehntägigen Weihnachtsmärkten in beiden großen Stadtbezirken und hofft auf viele Bewerbungen. In Villingen soll von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 5. Dezember, ein bunter, weihnachtlicher Adventsmarkt mit verschiedensten Ausstellern stattfinden. In Schwenningen können sich von Freitag, 10. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember, Aussteller mit unterschiedlichsten weihnachtlichen Produkten präsentieren. Die geplanten Öffnungszeiten für die Märkte sind Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 21 Uhr.

Das Bewerbungsformular für die Weihnachtsmärkte ist auf der städtischen Website unter www.villingen-schwenningen.de zu finden. Interessierte Teilnehmer können Sich per E-Mail an stadtmarketing@villingen-schwenningen.de oder telefonisch unter 07720 / 82 23 48 melden.