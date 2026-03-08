Zwei Wahlen in Hechingen: Appell von Philipp Hahn an alle Wähler

In Hechingen wird am heutigen Wahlsonntag nicht nur der Landtag gewählt, sondern auch das Stadtoberhaupt. Bürgermeister Philipp Hahn gibt seine Stimmen ab und ruft auf, wählen zu gehen.

Philipp Hahn hat am Wahlsonntag seine Stimmen abgegeben und ruft zur Wahl auf: „Ich appelliere, an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.“ Im Landtag würden grundlegende Entscheidungen getroffen, beispielsweise in Kultus- und Innenpolitik, die Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben – deshalb ist die Stimmabgabe so wichtig.

Hahn: „Die Demokratie lebt auch davon, wählen zu gehen. Wahlen sind die Festtage der Demokratie.“ Es gebe keinen Grund, nicht wählen zu gehen. Hechingens Bürgermeister dankte in diesem Zusammenhang den gut 260 Wahlhelfern, die in Hechingen aus Anlass des Wahlsonntags ihren ehrenamtlichen Dienst im Sinne der Demokratie verrichten.

Im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl, die in Hechingen zeitgleich mit der Landtagswahl stattfindet, zeigte sich Hahn zuversichtlich: „Ich freue mich, dass mir so viele Mitbürger geschrieben haben und mir die Daumen drücken. Ich freue mich über den Zuspruch.“

Gegen 20 Uhr im Hechinger Rathaus

Wie er berichtet, werden im Laufe des Tages weitere Familienangehörige bei ihm in Bechtoldsweiler eintreffen. Um 18 Uhr gibt es einen Wurstsalat, bestellt im Gasthaus Lamm. Gegen 20 Uhr will er im Hechinger Rathaus sein. Dort gibt es kalte Getränke und die Stadtkapelle spielt.

Wann das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vorliegt, lässt sich nicht exakt vorhersagen. Es soll gegen 20.45 Uhr verkündet werden.