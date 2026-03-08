Zwei Wahlen in Hechingen: Appell von Philipp Hahn an alle Wähler

In Hechingen wird am heutigen Wahlsonntag nicht nur der Landtag gewählt, sondern auch das Stadtoberhaupt. Bürgermeister Philipp Hahn gibt seine Stimmen ab und ruft auf, wählen zu gehen.
Philipp Hahn hat am Wahlsonntag seine Stimmen abgegeben und ruft zur Wahl auf: „Ich appelliere, an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.“ Im Landtag würden grundlegende Entscheidungen getroffen, beispielsweise in Kultus- und Innenpolitik, die Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben – deshalb ist die Stimmabgabe so wichtig.