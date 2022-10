1 Die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen eröffnet das Galakonzert in der Neckarhalle Schwenningen. Foto: Bombardi

In der Neckarhalle in Schwenningen boten die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen und die Stadtmusik Schwenningen in Galakonzert par excellence.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Passend zum Stadtjubiläum 50 Jahre VS tauchten sie mehrere Hundert Zuhörer in der nahezu ausverkauften Neckarhalle in das vielfältige Spektrum der symphonischen Blasmusik ein.

Exquisite Märsche und niveauvolle Unterhaltungsmusik rundeten den Auftritt der großen Orchester ab, die ihren Gästen ein zweieinhalbstündiges Hörerlebnis boten.

Drittes Konzert der beiden Orchester

Es war nach 2012 und 2017 das dritte Konzert zweier Orchester, die unter der Leitung ihrer Stadtmusikdirektoren Markus Färber (Villingen) und Wolfgang Wössner (Schwenningen), ein musikalisches Niveau erreichten, das ihnen auch überregional reichlich Anerkennung entgegenbringt.

Villinger starten

In beiden Orchestern lag der Schwerpunkt der für das Konzert ausgewählten Kompositionen auf zeitgenössischen und neuzeitlichen Kompositionen. Zum Auftakt stimmten die Gäste der Stadt- und Bürgerwehrmusik die Zuhörer mit dem militärisch geprägten Graf-Eberhard-Marsch auf die Galaveranstaltung ein.

Tänze fordern heraus

Es folgte die schwungvoll beginnende Festive Ouverture, die aus der Feder von Alfred Reed stammt und mit diversen Soli angereichert war. Höchste Konzentration war während den Sätzen Tänze der Renaissance, Tango und Arabischer Tanz aus dem orchestralen Werk "Sinfonische Tänze" des japanischen Komponisten Yosuke Fukuda gefordert. Der Übergang zum spanischen Marsch "La Sorella" setzte den Schlussakkord unter den Konzertauftritt des Villinger Orchesters.

Die Stadt- und Bürgerwehrmusik erhielt für ihren Auftritt reichlich Applaus und beendete den ersten Teil mit der Zugabe "Celtic Crest", einem feierlichen Konzertwerk.

Schwenninger knüpfen an Auftritt an

Die Gastgeber der Stadtmusik Schwenningen knüpften im zweiten Konzertteil auf einem hohen musikalischen Niveau nahtlos an den Auftritt ihrer Vorgänger an. Zum Auftakt durchfluteten sinfonische Klänge aus dem Inferno die Neckarhalle. Danach begeisterte das Orchester mit drei Sätzen aus dem Orchesterwerk "Divertimento" von Roger Cichy. Dirigent Wolfgang Wössner bezeichnete das Stück als ein "abgefahrenes" Werk, das sich rhythmisch als äußerst anspruchsvoll erwiesen hatte.

Register-Solo bei "Riverdance"

Ein Hauch von irischem Lebensgefühl breitete sich beim "Riverdance" aus, der in drei Sätzen diverse Höhepunkte aus der Stepptanz-Show wiedergab. Musiker Markus Bartmann motivierte im Vorfeld das Percussion-Register zu einem Registersolo vor der Bühne, der sich fließend in die "Riverdance" -Aufführung integrierte.

Party-Mix von Pink-Songs

Kurzweilig und begeisternd gestaltete sich zum offiziellen Abschluss das von Wössner arrangierte Party-Mix-Medley der amerikanischen Popsängerin Pink. Ein Hauch Karibik wehte beim Musikstück "Mambo Jambo" durch den Konzertsaal, das nach reichlich Applaus als Zugabe folgte.

Jubiläumsmarsch zum Abschluss

Den finalen Akkord setzen die beiden großen Orchester mit der gemeinsamen Aufführung des von Wolfgang Wössner eigens zum 50. Geburtstag von Villingen-Schwenningen komponierten Jubiläumsmarsch, den gesanglich Stadtmusiker Florian Stier begleitete.