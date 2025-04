Unbekannte brechen in eine Wohnung in Freiburg-Betzenhausen ein

1 In Freiburg-Betzenhausen waren Einbrecher unterwegs. (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Unbekannte sind in eine Wohnung in Freiburg-Betzenhausen eingebrochen.









Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in der Lehener Straße in Freiburg-Betzenhausen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 4. und Sonntag, 6. April. Die Wohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus befindet, wurde durch die Täter betreten und durchwühlt. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.