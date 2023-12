Zwei verschiedene Maschen: Betrüger wollen die Spendenbereitschaft der Lahrer ausnutzen

1 Mit einer angeblichen Obdachlosenzeitung oder Rosen wollen sich Betrüger in Lahr Spenden ergaunern. Foto: privat/Adobe Stock

Verschiedene Gruppierungen versuchen derzeit vermehrt, die Spendenbereitschaft ihrer Mitmenschen auszunutzen. Sie verkaufen Rosen beziehungsweise eine vermeintliche Obdachlosenzeitung und gaukeln den Bürgern vor, dass dies für den guten Zweck sei.









Im Gebiet Götzmann und der Stadtmitte von Lahr sind sie anzutreffen: Menschen die rote Rosen verteilen und anschließend eine Spende für die Tafel Lahr erbitten, informiert Ulrike Hauesler vom Diakonischen Werk in einer Pressemitteilung. Auch unserer Redaktion sind die vermeintlichen Wohltäter am Dienstagmittag in den Marktstraße aufgefallen. Doch es handelt sich um einen Betrug: „Die Menschen sind nicht in unserem Auftrag unterwegs. Hier wird die Spendenbereitschaft ausgenutzt“, bestätigt Haeusler, Dienststellenleiterin des Diakonischen Werkes in Lahr.