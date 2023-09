Der Unfall passierte am Samstag gegen 15.10 Uhr kurz nach der Abzweigung in das Monbachtal. Nach bisherigem Kenntnisstand geht die Polizei von folgendem Unfallhergang aus: Ein 67-jähriger Fahrradfahrer fuhr von Bad Liebenzell kommend auf der B 463 in Richtung Unterreichenbach. Der 26-jährige Fahrer eines BMW-Motorrades fuhr von hinten an den Radfahrer heran und überholte diesen.

Im bereits begonnenen Überholvorgang des Motorradfahrers zog der Radfahrer nach links, um auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei stießen Rad- und Motorradfahrer zusammen und stürzten.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Motorradfahrer musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verlegt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 463 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden an beiden Zweirädern beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 20.000 Euro.

Insassen eines dunklen Autos gesucht

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-3111 zu melden.

Durch Verkehrsteilnehmer wurde bekannt, dass die Insassen eines dunklen Autos - ein Mann und eine Frau, beide ungefähr 45 Jahre alt, bei der Frau soll es sich um eine Krankenschwester gehandelt haben - den Unfall wohl beobachten konnten, jedoch bei Eintreffen der Polizei die Unfallstelle bereits verlassen hatten. Insbesondere diese beiden Personen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.