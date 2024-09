Ein Unfall am Mittag sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen nördlich von Roßwangen. Zwei Fahrzeuge sind ersten Angaben zufolge ineinander gekracht.

Zu Verkehrsbehinderungen auf der L442 zwischen Balingen-Weilstetten und Dotternhausen, nördlich von Roßwangen, kann es aktuell noch kommen aufgrund eines Verkehrsunfalls.

Zwei Verletzte Personen

Dieser trug sich wohl um die Mittagszeit auf Höhe der Abzweigung Richtung Endingen zu. Ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Womöglich hat ein Fahrer beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, dann kam es zum Zusammenstoß.

Lesen Sie auch

Beide Unfallbeteiligten mussten, so hieß es am Unfallort, in eine Klinik gebracht werden. Rund um die Unfallstelle bildeten sich Staus und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten weiter.