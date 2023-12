5 Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten zu dem Gasalarm am zweiten Weihnachtsfeiertag in Schwenningen aus. Foto: Marc Eich

Mutmaßlich durch Kohlenstoffmonoxid sind am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Menschen in Schwenningen verletzt worden, eine Frau befindet sich in einem kritischen Zustand.









Mit einem gefährlichen Gas konfrontiert sahen sich die Einsatzkräfte in einem Einfamilienhaus in der Heinestraße in Schwenningen. Eine dortige ältere Frau hatte, so erklärte Feuerwehr-Kommandant Christian Krause vor Ort, am Abend über Unwohlsein geklagt und daraufhin Angehörige verständigt.