4 Die Feuerwehr fand in Königsfeld eine völlige verrauchte Wohnung eines Ehepaars vor. Foto: Marc Eich

Erneut kam es in Königsfeld zu einem Einsatz, bei dem die Feuerwehr Menschen retten musste. Ein Ehepaar war in einem Mehrfamilienhaus durch Rauchgase verletzt worden, aufmerksame Nachbarn verhinderten wohl Schlimmeres.









Es war der Brandgeruch, der die Nachbarn eines älteren Ehepaars in der Berliner Straße in Königsfeld am Dienstagabend aufschrecken ließ. Gegen 20.30 Uhr wählten sie deshalb den Notruf, sorgten so dafür, dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Einsatzstelle anfuhren.