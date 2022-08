1 Die Seilbahn »Sky Diver« im Funny-World in Kappel-Grafenhausen verläuft direkt über dem Biergarten im Freizeitpark. Hier sollen sich am Sonntagmittag zwei Besucher verletzt haben. Foto: Bender

Zwei Besucher haben sich am Sonntagmittag im Funny-World in Kappel verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und ob ein technischer Deffekt am Vorfall Schuld gewesen sind, ist derzeit noch ungeklärt.















Kappel - Im Funny-World in Kappel sollen am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr beim Betrieb einer Seilbahn, zwei Personen im Alter von acht und 33 Jahren so verletzt worden sein, dass sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Die 33-jährige Frau habe sich an der Hand verletzt, während das Kind am Bein verletzt wurde, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag auf Nachfrage der Lahrer Zeitung. Es sei ein Krankenwagen gerufen worden. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen und verwies darauf, dass dies Gegenstand der aktuellen Ermittlungen sei. Diese waren bis zum Redaktionsschluss am Abend noch nicht abgeschlossen.

Technischer Defekt schuld?

Auch ob möglicherweise ein technischer Defekt zum Unfall geführt haben könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Betrieb auf der betroffene Seilbahn im Freizeitpark eingestellt, teilte die Polizei mit. Der Betrieb auf einer zweiten, parallel verlaufenden Seilbahn lief derweil normal weiter.

Freizeitparkchef Michael Schludecker bestätigte der Lahrer Zeitung, dass der Betrieb auf einer der beiden Seilbahnen vorübergehend eingestellt wurde. Zu den Gründen und dem Unfallhergang wollte er sich nicht genauer äußern, auch weil die Polizei hier noch ermittle. Allerdings bezweifelte er zumindest teilweise die Schilderung der Betroffenen. "Der Biergarten war voll besetzt. Von den Gästen dort hat niemand etwas mitbekommen", erklärte Schludecker. Die Seilbahn verlaufe direkt über dem Biergarten, sodass bei einem Unfall, wie er von den Geschädigten beschrieben wurde, jemand etwas mitbekommen haben müsste.

Zu dem Zustand der Seilbahn erläuterte Schludecker, dass diese regelmäßig und turnusmäßig vom TÜV gewartet werde. Die Polizei kündigte an, zu überprüfen, ob ein technischer Defekt zu dem Unfall geführt hat.

Funny-Wold in Kappel

Der Freizeitpark Funny-World in Kappel wurde im Jahr 1999 von den Brüdern Markus und Michael Schludecker gegründet und verfügt über mehr als 50 Attraktionen. Der Park ist spezialisiert auf Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren. Das Konzept des Freizeitparks ist die Selbstbedienung der Fahrgeschäfte.