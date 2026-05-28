Zwei Verletzte in Albstadt: 16-Jähriger fährt ohne Führerschein und verursacht Unfall

1 Foto: Stefan Puchner/dpa Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist in Albstadt mit einem Auto zusammengestoßen. Er und sein Sozius wurden leicht verletzt. Der Jugendliche hatte weder Führerschein noch Versicherung.







Link kopiert



Leicht verletzt wurden ein 16 Jahre alter Rollerfahrer und sein 13 Jahre alter Sozius am Mittwochabend in Albstadt. Gegen 19.45 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem nicht versicherten Kleinkraftrad in der Vogelsangstraße von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und übersah hierbei den Renault Twingo einer 62-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.