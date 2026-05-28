Zwei Verletzte in Albstadt: 16-Jähriger fährt ohne Führerschein und verursacht Unfall
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  Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist in Albstadt mit einem Auto zusammengestoßen. Er und sein Sozius wurden leicht verletzt. Der Jugendliche hatte weder Führerschein noch Versicherung.

Leicht verletzt wurden ein 16 Jahre alter Rollerfahrer und sein 13 Jahre alter Sozius am Mittwochabend in Albstadt. Gegen 19.45 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem nicht versicherten Kleinkraftrad in der Vogelsangstraße von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und übersah hierbei den Renault Twingo einer 62-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

 

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Infolgedessen stürzten die beiden jungen Männer mit dem Rolle und wurden leicht verletzt. Sorgeberechtigte der Beiden kamen ebenfalls an die Unfallstelle.

Der 16-jährige Rollerfahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

 