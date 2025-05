Am Montag kurz nach acht Uhr befuhr ein 52-jähriger Volvo-Fahrer die B 27 in Richtung Balingen. Laut Polizeiangaben befand sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Wartungsarbeiten ein Lkw der Straßenmeisterei mit einem knapp vier Meter hohen Warnanhänger zur Absicherung auf der linken Fahrspur.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 52-Jährige aus Unachtsamkeit auf den stehenden Lkw auf. Durch die große Wucht des Zusammenstoßes wurde der Anhänger auf das Zugfahrzeug geschoben, wodurch sich dessen 43-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zuzog.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Unfallverursacher ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Volvo entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Der Schaden am Anhänger wird auf rund 5000 Euro und der Schaden an der Schutzplanke, die ebenfalls in Folge des Unfalls beschädigt wurde, auf 2000 Euro eingeschätzt. Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Unfallstelle zwischen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd war gesperrt

Für die umfangreichen Aufräumarbeiten musste die Unfallstelle zwischen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd bis 9.30 Uhr komplett gesperrt werden.