1 Bei einem Unfall am Montagabend auf der A 5 bei Offenburg landete ein Auto nach dem Zusammenstoß mit einem Laster neben der Autobahn auf einer Wiese. Zwei Menschen wurden verletzt, einer musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Foto: Häußler/Einsatz-Report24

Bei Dauerregen sind am Montagabend ein Auto und ein Laster auf der A 5 bei Offenburg aufeinandergekracht. Laut ersten Berichten wurden zwei Menschen verletzt.















Offenburg - Zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist es am Montag kurz nach 19 Uhr auf der Autobahn zwischen Offenburg und Appenweier in Fahrtrichtung Norden gekommen. Dabei landete der Pkw kurz vor dem Parkplatz Waldmatten etwa 20 Meter neben der Fahrbahn in einer Wiese, teilt die regionale Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24 mit Berufung auf die Feuerwehr mit.

Zwei Menschen werden bei Unfall verletzt

Zwei Menschen wurden laut Einsatz-Report 24 verletzt, eine davon musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Die Unfallursache war bis Redaktionsschluss am Montagabend unklar, die Polizei hatte dazu Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Offenburg war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Einsatz. Zwei Fahrspuren waren gesperrt, der Verkehr wurde auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet und staute sich dadurch auf mehrere Kilometer.