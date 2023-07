Seit einigen Jahren kooperieren der VfR Allmannsweier und der FC Nonnenweier (FCN) und spielen gemeinsam Fußball. Nun wurden alle Formalitäten geklärt und die beiden Vereine sind zu einem Verein fusioniert. In zwei getrennten Versammlungen stimmten die volljährigen Mitglieder beider Vereine über den Zusammenschluss zur „ SG Nonnenweier-Allmannsweier“ ab. Im Zuge der Verschmelzung werden die beiden eigenständigen Vereine aufgelöst und „die Vereinstätigkeit unter einem anderen Dach“ fortgesetzt. Schon seit einiger Zeit zeichnete sich der Zusammenschluss aufgrund verschiedener Gegebenheiten ab. Nicht zuletzt waren auch der demografische Wandel sowie der Wegfall des Sportheims des FC Nonnenweier Gründe für einen Zusammenschluss. Nachdem die Gründung eines gemeinsamen Vereins über alle vier Schwanauer Ortsteile nicht gelang, sind die Nonnenweierer und die Allmannsweierer Fußballer zur Saison 2015/2016 in eine Spielgemeinschaft eingetreten. Da das Miteinander von sportlichen Erfolgen und geselligen Runden geprägt war, wurde auch bald der Gedanke an die Fusion forciert. Bereits nach dem Wegfall des Nonnenweierer Sportheims aufgrund des Baus des Rückhaltebeckens „Polder Elzmündung“ wurden sämtliche Heimspiele in Allmannsweier ausgetragen. Nun soll schon bald ein gemeinsames Sportheim in Allmannsweier gebaut werden.

Bereits in mehreren Vorveranstaltungen wurde über die Verschmelzung beider Vereine informiert, der Verschmelzungsbericht vorgestellt und das Vorhaben in Mitgliederversammlungen näher erläutert. Dabei erhielten die Vereine grünes Licht für die Verschmelzung, sodass beide nun fusionieren konnten.

Bürgermeister lobt die „Weitsicht und den Mut, den Schritt zu gehen“.

In zwei getrennten Hauptversammlungen, die von Notar Markus Tews begleitet wurden, sind am vergangenen Freitag die Gegebenheiten und die Inhalte des Verschmelzungsvertrags der Vertreter beider Vereine erläutert worden. Michael Frenk informierte die Allmannsweierer Mitglieder, Dirk Beschorner übernahm den Vortrag der Inhalte des Verschmelzungsvertrags für den FC Nonnenweier. Bereits im Vorfeld konnten die Mitglieder den Vertragsentwurf einsehen.

Mit der Fusion ist nun die „SG Nonnenweier-Allmannsweier“ Rechtsnachfolgerin beider bisher eigenständiger Vereine. Die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag hatte auch die Genehmigung der Satzung des neuen Vereins miteingeschlossen. So zeigte sich auch für alle Vereinsverantwortlichen, dass sich die Vorarbeit und die Zeit, die investiert wurde, gelohnt habe. So war die Versammlung binnen kürzester Zeit abgewickelt und der neue Vorstand wurde auf die Beine gestellt.

Von Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann gab es bei der Versammlung Lob für die Weitsicht und den Mut, diesen Weg zu gehen. Der VfR Allmannsweier zählte zum Zeitpunkt der Verschmelzung 250 Mitglieder, der FC Nonnenweier 214 Mitglieder.

Neuer Vorstand gewählt

Für den neuen Verein war es erforderlich, auch einen neuen Vorstand zu wählen. Als Vorstand Sport und Marketing steht Michael Frenk an der Spitze. Vorstand Organisation und Technik übernimmt Marc Fischer. Melanie Markstahler übernimmt den Posten als Vorstand Finanzen, Dirk Beschorner wurde zum Schriftführer gewählt. Der Koordinator Sport Aktive ist Sebastian Blum, Reiner Schiff ist Koordinator Jugend. Beisitzer sind Michael Krenkel, Lars Geiger, Sebastian Drexel, Hub ert Frenk, Nico Fischer, Michael Kovacs, Florian Ziegler und Sandra Wehsener.