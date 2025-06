In Mössingen soll ein „Haus der Region“ entstehen

1 So könnte das „Haus der Region“ – ein gemeinsames Verwaltungsgebäude vom Regionalverband Neckar-Alb und Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb – eines Tages aussehen. Diese Visualisierung stellt den Blick vom vierten Obergeschoss des Mössinger Rathauses auf den Rathausplatz und das Haus der Region dar. Foto: LRO GmbH & Co. KG, Freie Architekten BDA Der Regionalverband Neckar-Alb und Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb planen den Bau eines gemeinsamen Verwaltungssitzes in Mössingen; gebaut werden soll ab 2026.







Ein gemeinsames Verwaltungsgebäude wollen der Regionalverband Neckar-Alb (RVNA) und Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (ZV RSBNA) planen und errichten. Dieses „Haus der Region“ soll am Standort Freiherr-vom-Stein-Straße 16 in Mössingen entstehen, teilen die Verbände in einer Pressemitteilung mit.