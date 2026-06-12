Zwei Varianten stehen zur Auswahl: Mahlbergs Rathaus ist von Holzkäfern befallen – nun soll die Bekämpfung starten

Weil sich Schädlinge durch den Dachstuhl des Rathauses gefressen hatten, wurden vor rund zehn Jahren Balken ersetzt. Die neuen sind nun ebenfalls von Würmern befallen.
Die Geschicke der Stadt Mahlberg werden seit dem Jahr 1912 aus dem mittlerweile denkmalgeschützten Gebäude am Rathausplatz 7 gelenkt. Weil das Bauwerk in die Jahre gekommen war, steckte die Stadt vor rund zehn Jahren (2012 bis 2014) mehr als drei Millionen Euro in eine Sanierung. Der Innenraum wurde entkernt, die Fassade erhielt einen neuen Anstrich. Eigentlich wäre auch ein neues Dachgebälk nötig gewesen, da dieses von Schädlichen zerfressen wurde. Das Denkmalschutzamt hatte jedoch andere Pläne. Stattdessen wurden betroffene Balken gegen den Befall behandelt, die beschädigten wurden durch wiederverwendetes Altholz ersetzt – eine Entscheidung, die der Stadt nun wohl auf die Füße fallt.