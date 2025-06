Zwei Unfälle auf B29 im Ostalbkreis: Auf dem Weg zur Unfallaufnahme – Streifenwagen verunglückt schwer

Ein Streifenwagen ist am Montagnachmittag bei der Anfahrt zu einer Unfallaufnahme in Mögglingen (Ostalbkreis) verunglückt. Der Mercedes überschlug sich dabei mehrfach. Beide Polizisten wurden verletzt. Bei dem Unfall, zu dem der Streifenwagen unterwegs war, überschlug sich der Citroën einer 20-Jährigen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die Citroën-Fahrerin gegen 16.10 Uhr auf der B29 von Aalen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Nachdem die Fahrerin offenbar kurz abgelenkt war, kam der Citroën auf Höhe Hermannsfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanken. Daraufhin übersteuerte die 20-Jährige ihr Auto, sodass es ins Schleudern geriet und schließlich auf das Dach kippte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart für den Verkehr voll gesperrt werden.

Lesen Sie auch

Zu diesem Unfall war eine Streifenwagenbesatzung mit Blaulicht gegen 16.15 Uhr zur Unfallaufnahme in Richtung Mögglingen unterwegs. Auf Höhe Iggingen kam der Mercedes auf der regennassen und unebenen Fahrbahn wegen Aquaplaning ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam etwa zehn Meter neben der Fahrbahn zum Liegen. Die beiden verletzten Polizeibeamten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die B29 musste auch bei diesem Unfall kurzfristig komplett für den Verkehr gesperrt werden.