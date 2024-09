Zwei Typisierungsaktionen: Mutter aus Reichenbach benötigt dringend eine Stammzellenspende

Für eine schwer erkrankte zweifache Mutter, die sich im Jahr 2021 einem schweren Kampf gegen Brustkrebs stellen musste, wird dringend ein Stammzellspender oder eine Spenderin gesucht. Als Begleiterscheinung der Chemotherapie führte ein harmloser, fast unbemerkter Infekt im Juli 2024 dazu, dass sich ihre Blutwerte drastisch verschlechterten. Seit Juli kämpfte die Patientin in der Uniklinik Freiburg gegen die diagnostizierte Leukämie.

Die Suche nach einer passenden Stammzellspende in der eigenen Familie verlief leider ohne Erfolg. Allein durch Chemotherapie kann die 47-jährige Mutter nicht geheilt werden. Ihr Leben hängt nun von der Stammzellspende eines „genetischen Zwillings“ ab. Diesen zu finden ist nicht einfach. Da die Wahrscheinlichkeit, seinen genetischen Zwilling zu finden, bei eins zu tausend bis zu eins zu mehreren Millionen liegt, ist es wichtig, dass sich so viel Menschen wie möglich typisieren lassen.

Wer zwischen 17 und 55 Jahre ist, kann an der Aktion teilnehmen

Die Zeit drängt, darum bitten vor allem die Verantwortlichen des Freizeit- und Familienbades Reichenbach sowie der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren darum, an einer der beiden Termine zur Typisierung teilzunehmen. Jeder könnte so zum Rettungsring der kranken Mutter werden. Die Typisierung ist ein kleiner Schritt mit großer Wirkung, Ein Abstrich der Wangeninnenseite und eine unterschriebene Einverständniserklärung genügen, um Leben zu retten.

Die erste Aktion der Freiburger Stammzelldatei findet am Sonntag, 15. September, von 11 bis 16 Uhr in der Geroldseckerhalle Reichenbach, Sportplatzstraße 13, statt. Auch beim zweiten Termin während der Blutspendeaktion des DRK-Ortsvereins Reichenbach-Kuhbach am Montag, 23. September, von 14 bis 19.30 Uhr – ebenfalls in der Reichenbacher Geroldseckerhalle – ist die Typisierung möglich. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich. Wer an beiden Terminen verhindert ist, kann sich das Typisierungsset über www.freiburger-stammzelldatei.de direkt nach Hause anfordern.