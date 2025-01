Diebe brechen in Haus in Seelbach ein

1 Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Vichra

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Dienstag zwischen 11.45 Uhr und 18.20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Gebäude „Am Tretenbach“ in Seelbach.









Das berichtete die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung. Nach den ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten demnach zwei Türen auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut.