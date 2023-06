Das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga ist gespielt, die Spieler sind im Urlaub, doch während die Bundesliga pausiert läuft der Transfermarkt auf vollen Touren.

Der SC Freiburg hat mit Tabellenplatz fünf in der Bundesliga neue Maßstäbe gesetzt und natürlich Erwartungen geweckt. Die zweite Saison in Folge spielt die Mannschaft von Trainer Christian Streich in der Europa League - beinahe wäre es sogar die Champions League geworden. Doch, wenn man den Sportclub kennt, so weiß man, dass Bescheidenheit weiter groß geschrieben wird.

Ein Blick auf den Kader

Beim SC Freiburg verfolgt man seit jeher eine eigene Philosophie, was das Entwickeln von Spielern betrifft. Neben den Stammspielern bekommen auch immer wieder Talente aus dem eigenen Nachwuchs oder der zweiten Mannschaft eine Chance, sich in der Bundesliga auf aller höchstem Niveau zu beweisen.

Auf der Torhüterposition tritt mit Noah Atubolu ein großes Talent ins Rampenlicht. Der 21-Jährige U21-Nationalkeeper soll in die Fußstapfen von Mark Flekken treten und diesen als Nummer eins in der kommenden Saison beerben. Rückkehrer Florian Müller soll als Nummer zwei verpflichtet werden. Die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart stehen kurz vor dem Abschluss. Der 29-jährige Benjamin Uphoff komplettiert das Torhüter-Trio, mit dem der SC Freiburg sehr gut aufgestellt wäre.

Die finanzielle Situation

Durch die Verkäufe von Mark Flekken und Kevin Schade an den FC Brentford hat der SC rund 38 Millionen Euro eingenommen. Weiteres Geld könnte Keven Schlotterbeck in die Kassen bringen, falls er nach seiner Leihe vom VfL Bochum fest verpflichtet wird. Geld ist also vorhanden beim SC Freiburg. Ein Verkauf des ungarischen Nationalspielers Roland Sallai steht zudem immer wieder im Raum. Hinter den Kulissen läuft die Planung. In allen Mannschaftsteilen wären Verstärkungen sinnvoll.

Viererkette hat sich Lorbeeren verdient

Vor allem in der Defensive wird jedoch in der neuen Saison auf Bewährtes gesetzt. Die Viererkette mit Christian Günter links, Matthias Ginter und Philipp Lienhart in der Innenverteidigung und

Kiliann Sildillia oder Lukas Kübler auf der rechten Seite hat sich Bestnoten verdient. Nur 44 Gegentore - genauso viele wie Borussia Dortmund - sind ein Topwert in der Liga.

Mit Kimberly Ezekwem (wird wohl nach Paderborn verliehen) und Kenneth Schmidt stehen zwei junge Spieler bereit, die bei Verletzungen in die Bresche springen können. Weitere Talente sind beim SC Freiburg jederzeit gefragt, so sind die Verhandlungen mit US-Innenverteidigertalent Drew Murray weit fortgeschritten. Ebenso haben die SC-Scouts Lucas Perrin auf dem Zettel. Der 24-jährige französische Innenverteidiger trägt das Trikot des RC Straßburg Alsace.

Auch Perrins Teamkollege Franci Bouebari darf sich offenbar über Avancen des SC Freiburg freuen. Wie die französische Tageszeitung ‚Dernières Nouvelles d‘Alsace‘ berichtet, hat der 19-jährige Innenverteidiger einen Profivertrag bei Racing Straßburg abgelehnt und steht einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüber.

Frisches Blut fürs Mittelfeld?

Im Mittelfeld lauern hinter den Platzhirschen Nicolas "Chicco" Höfler und Maximilian Eggestein mit Yannick Keitel, Merlin Röhl und Robert Wagner junge, hungrige Spieler auf Einsatzzeiten. Eine personelle Ergänzung könnte da der talentierte Justin Kumi sein. Das 18-Jährige italienische Mittelfeldtalent mit ghanaischen Wurzeln spielt aktuell für die U19 des US Sassuolo. Die Scouts des SC Freiburg haben das Talent auf dem Schirm. Und auch ein weiteres Talent befindet sich im Fokus: Han-Noah Massengo. Der mittlerweile 21-jährige französische Mittelfeldspieler hat eine kleine Odyssee hinter sich.

Nachdem klar geworden war, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Bristol City nicht verlängern würde, schmiss der englische Zweitligist ihn im Oktober kurzerhand aus dem Kader. Über Monate saß Massengo nur auf der Tribüne, bis sich sein Klub kurz vor Transferschluss im Januar einsichtig zeigte, und den jungen Franzosen zu AJ Auxerre verlieh. Dort spielte er wieder regelmäßig – häufig von Beginn an – doch am Ende der Saison stand der Abstieg von AJA aus der Ligue 1 fest.

Im Sommer kann sich Massengo nun aussuchen, wie es weitergehen soll. Der ehemalige französische U19-Nationalspieler, der einst im Alter von 17 Jahren sein Erstliga-Debüt für die AS Monaco gab, ist ablösefrei zu haben.

Junior Adamu soll kommen

Spannend wird es in der Offensive. Die Lücke, die durch das Karriereende von Nils Petersen entstanden ist, soll Junior Adamu schließen. Bislang schnürte Adamu 82 Mal seine Schuhe für RB Salzburg und war in seinen Einsätzen an 30 Treffern direkt beteiligt (21 Tore, neun Vorlagen). In der Mozartstadt steht der Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag. Folglich wird eine Ablöse fällig. Adamus Marktwert liegt aktuell bei acht Millionen Euro. Der 22-Jährige lief auch schon in der Champions League auf.

Legen die Breisgauer noch nach?

Mit Michael Gregoritsch, Lucas Höler, Woo-yeong Jeong in der Mitte und Ritsu Doan, Vincenzo Grifo, Roland Sallai und Noah Weißhaupt auf den Außen ist der SC nominell und qualitativ gut aufgestellt. Einzig die schwere Verletzung von Daniel-Kofi Kyereh ist ein Wermutstropfen. Denkbar wäre es, dass die Breisgauer noch nachlegen.

Ein Name, der in diesem Zusammenhang fällt ist der von Eduard Spertsyan. Der 23-jährige Armenier läuft aktuell FK Krasnodar auf und hat einen Marktwert von zwölf Millionen Euro. Er ist im offensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch auf dem Flügel spielen. Für die Sturmmitte ist Szymon Wlodarczyk interessant. Der 20-jährige polnische U21-Nationalspieler spielt für Gornik Zabrze - dem aktuellen Club von Lukas Podolski. Mit seinen 1,91 Meter hat er absolutes Gardemaß.

Man darf also gespannt sein, wie der SC Freiburg auf dem Transfermarkt noch nachlegen und so in den nächsten Wochen die Weichen für eine weitere erfolgreiche Saison stellen wird.