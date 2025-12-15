Nach Schüssen an einer Uni sitzt der Schock tief. Kurz nach dem Vorfall wurde eine Person festgenommen - die Beweise gegen sie scheinen sich aber nicht erhärtet zu haben.
Providence - Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island soll die kürzlich festgenommene Person wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Die Beweise deuteten nach weiteren Ermittlungen in eine andere Richtung, sagte Generalstaatsanwalt Peter F. Neronha am Abend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Der Bürgermeister der Stadt Providence, Brett Smiley, erklärte, die Person solle in Kürze entlassen werden.