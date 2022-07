1 Die Spurensuche geht weiter, obwohl die Ermittler schon eine Theorie haben. Die Obduktion der Opfer soll Klarheit bringen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Der Tod der beiden stadtbekannten Wirte, die Geschäftspartner und Freunde waren, macht viele Kollegen fassungslos. Und das liegt auch an den Ermittlungsergebnissen.















Normalerweise beginnt die Arbeitswoche im Valle genau jetzt, am Dienstag um 11.30 Uhr, und zwar nach zwei vorangegangenen Ruhetagen. Doch an diesem Dienstag ist um 11.30 Uhr nichts mehr so, wie es einmal war. Und so gilt es auch als vollkommen ungewiss, wann das italienische Restaurant in der Stadtmitte das nächste Mal für Gäste öffnet.