Zwei Tote in Großbritannien: Taylor Swift zeigt sich schockiert nach Messerangriff auf tanzende Kinder

1 Taylor Swift meldete sich nach dem Angriff in Großbritannien zu Wort (Archivfoto). Foto: dpa/Jordan Strauss

Bei einem Tanzkurs in Großbritannien tanzen Kinder zu den Liedern von Taylor Swift. Dann kommt es zu einem Messerangriff. Zwei Kinder sterben.









Nach dem tödlichen Messerangriff auf zu Songs von Taylor Swift tanzende Kinder in Großbritannien hat sich die US-Sängerin völlig schockiert gezeigt. „Der Schrecken des gestrigen Angriffs in Southport überwältigt mich immer wieder - und ich bin völlig geschockt“, schrieb die Popkönigin am Dienstag auf Instagram. „Das waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs.“