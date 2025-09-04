Zwei Tote im Alb-Donau-Kreis: Trotz Verbot überholt – Polizei sucht überholten Lkw-Fahrer

﻿Nach dem tödlichen Unfall auf der B311 zwischen Oberdischingen und Öpfingen im Alb-Donau-Kreis, sucht die Polizei nun nach einem Lkw-Fahrer, der von einem der tödlich verletzten Autofahrer überholt worden war. Bei dem missglückten Überholmanöver kam neben dem überholenden 38 Jahre alten Mazda-Fahrer auch der 55-jährige Audi-Fahrer ums Leben, der dem Lkw und dem Mazda entgegenkam.

Wie die Polizei berichtet, war der 38-jährige Fahrer des Mazda 5 gegen 3.45 Uhr von Ulm kommend in Richtung Ehingen unterwegs. Zwischen Oberdischingen und Öpfingen überholte er bei bestehendem Überholverbot einen Transporter. Als er danach noch versuchte, einen Lkw zu überholen, kam ihm der 55-Jährige in seinem Audi A4 entgegen. Beide Fahrzeuge prallten mit hoher Geschwindigkeit frontal zusammen. Beide erlitten schwerste Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw, den der 38-Jährige überholen wollte, bemerkte den Unfall laut Polizei offenbar nicht. Er fuhr in Richtung Ehingen davon und ist bislang noch unbekannt.

Die Verkehrspolizei Laupheim bittet den Fahrer des weißen Lkw sich als Zeuge zu melden. Der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/9630-320 zu melden. Wegen des Unfalls musste die B311 zwischen Oberdischingen und Öpfingen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Sperrung der Bundesstraße dauerte bis gegen 8.45 Uhr an. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.