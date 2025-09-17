Zwei Tote: Familientragödie erschüttert Bisingen

Der Gemeinderat legt eine Schweigeminute für den toten Mann und seinen toten Sohn ein. Das schreckliche Ereignis hallt nach. Die Schule schreibt einen Brief an die Eltern.

Die Polizei fand einen Vater und seinen achtjährigen Sohn tot in der Wohnung – und der Schock darüber sitzt tief. „Bei uns in Bisingen ist es zu einer Familientragödie gekommen, bei der ein Vater und sein Sohn das Leben verloren“, sagte Bürgermeister Roman Waizenegger zum Beginn der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Er spricht von einem „schrecklichen Ereignis“, das die Kirchspielgemeinde „erschüttert“.

Man kenne Fälle wie diesen sonst nur aus den Nachrichten, „jetzt ist es ganz nah“. Waizenegger, der selbst Vater eines kleinen Kindes ist, zeigte sich auch „persönlich sehr betroffen“. Und weiter sagte er: „Das Leben ist lebenswert“, es ist ein Leben, das das junge Kind nicht mehr führen kann. Der Gemeinderat legte eine Schweigeminute ob des furchtbaren Ereignisses ein. Waizenegger danach: „Da fällt es schwer, zur Tagesordnung überzugehen.“

Das fällt in Bisingen derzeit vielen Menschen nicht leicht. Eva Fux, die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats „ist erschüttert“. Was passiert ist, „lässt mich fassungslos zurück“. Fux: „Mir tut das alles unfassbar leid.“

Krisenteam unterstützt Grundschule Bisingen

Während der Schock, auch Tage nach dem Fund der leblosen Körper bei vielen Menschen groß ist, starteten die künftigen Erstklässler bei der Einschulungsfeier am Dienstag dieser Woche in einen neuen Lebensabschnitt an der Grundschule Bisingen.

Die Schulleitung wendete sich gleich am 16. September mit einem Brief an die Eltern. Darin heißt es: „Unsere Schule erhält heute und bei Bedarf noch in der nächsten zeit Unterstützung durch unser Krisenteam, die Schulsozialarbeit sowie die Schulpsychologische Beratungsstelle Albstadt.“

Die Klassenlehrerinnen gingen nach Bedarf auf die Kinder ein und zeigen weiterführende individuelle Angebote „zur Verarbeitung der Gefühle und Trauer“ auf, falls ein Kind das möchte. Die Schulleitung empfiehlt den Eltern, „die Signale“ der Kinder im Blick zu behalten.

Empfehlung: So normal wie möglich weiterleben

Konkret können dies, wie die Schulleitung mitteilt, sehr konkrete Signale sein. Zum Beispiel Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, Nachlassen schulischer Leistungen, Ängste, Niedergeschlagenheit und Aggressionen. In der Handreichung heißt es dazu: „Auch wenn diese Reaktionen ‚unnormal‘ wirken, sind es doch völlig normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis. Ihr Kind – und auch Sie – sind in der Regel weder körperlich noch psychisch krank, noch auf dem Weg dahin. Sie verarbeiten ein traumatisches Ereignis.“

Abschließend steht die Empfehlung, „so normal wie möglich zu leben“. Bekannte Abläufe sorgten für Sicherheit. Falls allerdings die Symptome nach vier bis sechs Wochen nicht abklingen, „sondern gleich bleiben oder sogar stärker werden, ist eine zeitnahe psychologische Betreuung unerlässlich“.