Zwei Tote: Familientragödie erschüttert Bisingen

Der Gemeinderat legt eine Schweigeminute für den toten Mann und seinen toten Sohn ein. Das schreckliche Ereignis hallt nach. Die Schule schreibt einen Brief an die Eltern.
Die Polizei fand einen Vater und seinen achtjährigen Sohn tot in der Wohnung – und der Schock darüber sitzt tief. „Bei uns in Bisingen ist es zu einer Familientragödie gekommen, bei der ein Vater und sein Sohn das Leben verloren“, sagte Bürgermeister Roman Waizenegger zum Beginn der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Er spricht von einem „schrecklichen Ereignis“, das die Kirchspielgemeinde „erschüttert“.