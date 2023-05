Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, überholte der 45-jährige Fahrer eines Skoda in einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Landwassereck ein anderes Auto und prallte frontal in das entgegenkommende Motorrad. Der 33 Jahre alte Motorradfahrer und seine 32-jährige Sozia wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben.

Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Landstraße ist aktuell noch gesperrt.