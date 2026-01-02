Zwei Tote: Anklage gegen Fahrer nach schwerem Unfall von Boxstar Joshua

Der britische Box-Star Anthony Joshua wurde bei einem Unfall in Nigeria verletzt, zwei seiner Freunde starben. Nun ist Anklage gegen den Fahrer erhoben worden. Ein anderer Mann wird weiter gesucht.
Abuja - Nach dem schweren Verkehrsunfall des britischen Box-Stars Anthony Joshua in Nigeria ist gegen den Fahrer des Fahrzeugs Anklage erhoben worden. Nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Ogun muss sich der Fahrer wegen insgesamt vier Vorwürfen vor Gericht verantworten, unter anderem wegen gefährlicher Fahrweise und Herbeiführen eines tödlichen Unfalls.