Zwei Tote: Anklage gegen Fahrer nach schwerem Unfall von Boxstar Joshua

Der britische Box-Star Anthony Joshua wurde bei einem Unfall in Nigeria verletzt, zwei seiner Freunde starben. Nun ist Anklage gegen den Fahrer erhoben worden. Ein anderer Mann wird weiter gesucht.

Abuja - Nach dem schweren Verkehrsunfall des britischen Box-Stars Anthony Joshua in Nigeria ist gegen den Fahrer des Fahrzeugs Anklage erhoben worden. Nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Ogun muss sich der Fahrer wegen insgesamt vier Vorwürfen vor Gericht verantworten, unter anderem wegen gefährlicher Fahrweise und Herbeiführen eines tödlichen Unfalls.

Bei dem Unfall am Montag waren zwei Freunde Joshuas ums Leben gekommen - sein Personal Trainer sowie ein weiterer Betreuer. Der 36 Jahre alte Sportler erlitt leichte Verletzungen und ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein dabei

Der 46 Jahre alte Fahrer, der sich nun wegen des Unfalls verantworten muss, muss am 20. Januar vor Gericht erscheinen. Bis zur Zahlung einer auf umgerechnet rund 3.000 Euro festgelegten Kaution muss er in Untersuchungshaft bleiben. Er hatte bei dem Unfall keinen gültigen nigerianischen Führerschein bei sich, hieß es. Das Fahrzeug war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als ein Reifen platzte und der Wagen in einen geparkten Lastwagen fuhr. Der Lastwagenfahrer floh vom Unfallort, nach ihm wird den Angaben zufolge gefahndet.

Joshua ist als Sohn nigerianischer Einwanderer in Großbritannien aufgewachsen. Er besuchte Verwandte in dem westafrikanischen Land, nachdem er kurz vor Weihnachten mit seinem Sieg im Kampf gegen den US-Internetstar Jake Paul in Miami für Aufsehen gesorgt hatte.