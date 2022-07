1 Schossen zusammen in der abgelaufenen Saison 57 Tore, die Aichhaldener Dominik und Madeleine Klaus. Quelle: Unbekannt

Sie schießen seit Jahren viele Tore und tragen wesentlich zum Erfolg ihrer Mannschaften bei. Nicht auszudenken, wenn das Duo im gleichen Team spielen würde.















In der kürzlich zu Ende gegangenen Saison ist den Geschwistern Madeleine und Dominik Klaus erstmals das seltene Kunststück gelungen, sich jeweils die Torjägerkanone zu sichern. Das wollen die in Aichhalden wohnenden Kicker möglichst wiederholen und etwas für die Geschichtsbücher tun.

Insgesamt 57 Treffer erzielt

Seit 2018 stürmt Dominik Klaus für den SV Waldmössingen. In der vor kurzem beendeten Spielrunde, die nach den Abbrüchen in 2020 und 2021 endlich wieder abgeschlossen wurde, erzielte er 30 Tore. So viele wie kein anderer in der Kreisliga A. Damit leistete er einen großen Beitrag zum zweiten Platz in der Tabelle, der die Waldmössinger in die Relegation brachte. Das 4:0 über den SV Wurmlingen und der 3:2-Sieg über den SC Wellendingen führten zum Aufstieg in die Bezirksliga und bedeuteten für Dominik Klaus einen krönenden Saisonabschluss.

Projekt überzeugt

Seinen Wechsel zum SV Waldmössingen begründet er mit dem Projekt von Roman Neumann und Alexander Langhorst als erfahrene Spielertrainer. Dominik Klaus räumt ein, dass in der Bezirksliga ein rauer Wind wehen wird und die Konkurrenz stärker sein werde. Er ist aber zuversichtlich, mit drei namhaften Neuzugängen und dem neuen Trainer-Duo Timo Martin und Damian Kaminski den Klassenerhalt zu schaffen.

Erst Handballerin

Etwas ungewöhnlich verlief die bisherige sportliche Karriere von Madeleine Klaus. Sie war zunächst als Handballerin bei der SG Schramberg-Sulgen in der Jugend erfolgreich. Weil sich die SG damals mit Hornberg ausweitete, erschien ihr der Weg ins Training zu aufwendig. Mit 18 Jahren wechselte die heute 30-Jährige deshalb zum Fußball und stieg beim FV Aichhalden ein. Die Umstellung gelang ihr auf Anhieb. "Mit Dominik hatte ich schon immer Fußball in unserem Garten gespielt. Die Sportart war mir somit nicht ganz neu", schmunzelt sie. Mit der SG Aichhalden/Rötenberg/Waldmössingen geht sie seit 2017 in der Regionenliga auf Torjagd und traf in der vergangenen Saison 27 Mal ins Schwarze.

Es soll so weitergehen

Die Torjägerkanonen holten sich Dominik und Madeleine nicht zum ersten Mal. Allerdings war dies bisher nie gleichzeitig gelungen. Wenn es nach ihnen geht, soll es nicht bei einer Ausnahme bleiben und ist eines der Ziele für die neue Saison. Schließlich befindet sich Dominik mit 27 Jahren im "besten Fußballeralter" und auch Madeleine will noch einige Jahre die Kickschuhe schnüren.